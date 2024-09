L'Everton ai Friedkin, Roma in ansia

Non c'è pace alla Roma. Dopo il licenziamento di Daniele De Rossi e le dimissioni di Lina Souloukou, ieri è diventata ufficiale l'acquisizione da parte dei Friedkin Group del pacchetto di maggioranza dell'Everton. [...] Nei mesi scorsi molti tifosi della Roma si erano spaventati per un disimpegno dei Friedkin nella Roma, visto che la Premier League garantisce ricavi ben superiori. Oggi i romanisti sarebbero anche felici di una cessione, ma solo al Fondo sovrano saudita. Dan e Ryan hanno pubblicato un comunicato sul sito del club, nel quale si torna anche sul caso-De Rossi: "Oltre ai risultati sul campo, la nostra responsabilità è prendere decisioni importanti nel migliore interesse della Roma anche quando sono estremamente difficili...Ci teniamo a dire che nutriamo un profondo rispetto per Daniele, convinti che avrà una carriera di successo come tecnico e magari un giorno tornerà dalla Roma". [...]

"L'eventuale acquisizione dell'Everton [...] non modifica in alcun modo il nostro impegno verso la Roma. Al contrario, la sinergia tra i club potrà portare solo vantaggi alla Roma che rimane al centro delle nostre ambizioni calcistiche. Potete stare tranquilli". [...] Tanti nomi - molti a caso - sono stati fatti sul nuovo Ceo: da Gandini a Montali, da Boniek a Boban, fino a Malagò. La realtà è che non c'è fretta e che il sostituto sarà individuato probabilmente grazie a Egon Zhender, società specializzata nella ricerca di dirigenti. [...] L'amministrazione ordinaria è per ora affidata all'avvocato Vitali (in crescita) e al segretario generale Lombardo.

(corsera)