Le giallorosse contro il Servette

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - L'urna di Nyon ha detto Servette. La Roma affronterà le svizzere nel playoff valevole per il secondo turno della Women's Champions League. Il sorteggio ha stabilito i dodici doppi confronti in programma il 18 e 19 e il 25 e 26 settembre, che decreteranno chi si unirà alle squadre ammesse di diritto alla fase a gironi: Barcellona, Lione, Bayern Monaco e Chelsea.

Il secondo turno è diviso in due percorsi: il "Percorso Campioni", quello delle giallorosse (con 14 squadre in gara per sette posti) e il "Percorso Piazzate" in cui ci sono le altre due italiane, Juventus e Fiorentina (in questo caso 10 squadre competono per cinque posti). Sorteggio agevole per la squadra di Spugna, reduce già da due importanti apparizioni nell'Europa che conta. Per le bianconere e le viola il sorteggio è stato invece ostico: la Juve sfiderà il Paris Saint-Germain che ha perso in semifinale lo scorso anno, mentre la Viola il Wolfsburg. La fase a gironi comincerà ad ottobre e l'ultima gara si giocherà a dicembre.