Le dimissioni di Souloukou e l’altra realtà dei Friedkin

[…] Cos’altro può succedere in questo inizio di stagione della Roma, già destabilizzato dall'esonero di una bandiera? Il pranzo è servito: le dimissioni del Ceo Lina Souloukou. Arrivate con uno scarno comunicato dei Friedkin: "Ringraziamo Lina per la sua dedizione in una fase particolarmente critica per il club e le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali". Nella scelta della dirigente greca ha di certo pesato il clima ostile che da alcuni giorni ruota attorno alla proprietà e l'ha vista coinvolta in alcuni striscioni comparsi fuori da Trigoria. Tali da portare la prefettura a mettere sotto tutela lei e i suoi due figli. "L'ho saputo da Sky mentre ero a pranzo. Mi dispiace, sono state situazioni familiari, i figli sono al primo posto, mi dispiace umanamente per lei, è un momento molto difficile" ha raccontato il tecnico in tv. Ma può bastare uno striscione a spiegare le dimissioni? […]

(La Repubblica)