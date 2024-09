La Sud continua la contestazione

La vittoria arrivata in extremis contro il Venezia non ha di certo restituito il sereno all'Olimpico. Qualche timido applauso arrivato al triplice fischio è stato soffocato dal coro della Curva Sud "tifiamo solo la maglia". [...] Prosegue la contestazione del settore più caldo dello stadio, prosegue con quel silenzio assordante che ha aperto le ultime tre partite. Come contro l'Athletic Bilbao anche ieri la curva ha scelto di non tifare nei primi 15 minuti: nessuna bandiera sventolata, nessuno striscione o stendardo visibile. [...]

Ma se a fine partita i tifosi hanno ribadito il proprio legame con la maglia e non con i giocatori, il gol e la prestazione di Pisilli lo hanno reso protagonista anche del post gara. Gli unici applausi sono stati per lui, per quel ragazzo di Casal Palocco che ama la Roma, che ha sognato il primo gol in Serie A con la maglia giallorossa e che ha dato tutto in partita. Pisilli è diventato un simbolo in questo momento per l'intera tifoseria, ma anche un esempio su come dovrebbe giocare ogni calciatore in rosa.

