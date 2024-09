La scelta su De Rossi spiazza la squadra

Un fulmine a ciel sereno, una brutta sorpresa nel giorno della ripresa degli allenamenti. I giocatori della Roma sono rimasti scioccati dalla mossa della società di esonerare Daniele De Rossi dopo appena quattro partite di campionato e un percorso che ancora non reputavano di certo compromesso. [...] Insomma, la mossa di mandare via De Rossi a inizio lavori (visto che si parlava comunque di un progetto triennale, cominciato in sostanza a settembre, a mercato chiuso) ha lasciato tanti, tantissimi, punti interrogativi tra i calciatori. Specialmente nei senatori che più di tutti si sono legati al tecnico e che lo hanno seguito in questa avventura alla guida della Roma. Lorenzo Pellegrini è rimasto a bocca aperta quando, arrivato al Fulvio Bernardini, ha appreso la notizia parlando proprio con De Rossi e i componenti dello staff. Si può dire lo stesso di Mancini, altro elemento con cui il tecnico ha stretto un legame piuttosto importante, sicuramente vero e fatto anche di confronti. Entrambi i giocatori hanno chiesto spiegazioni alla società (e quanto sembra ci sarebbe stato anche un confronto piuttosto acceso), sia sul motivo dell'esonero sia - legittimamente - sulla scelta di chiamare Juric. [...] Qualche lacrima, anzi, parecchie, sono scese al Fulvio Bernardini nella mattinata di ieri. Dai giocatori e non solo. Come otto mesi fa quando Mourinho lasciò Trigoria. Gli abbracci, i saluti, i ringraziamenti. Ma anche le scuse di quei giocatori che probabilmente hanno pensato di non essere riusciti a dare il massimo in questo avvio di stagione. DDR ha rincuorato tutti. Dal primo all'ultimo. [...]

(Corsport)