"La Roma resta al centro di tutto. Vinceremo qui"

[...] La scalata all'Everton e alla Premier League alimenta indiscrezioni su un futuro rivoluzionario per la Roma. L'ipotesi di cessione del club per un miliardo a un fondo saudita continua a circolare con una certa insistenza, soprattutto dopo l'uscita di Lina Souloukou che aveva smentito con decisione la possibilità lo scorso 29 maggio. [...] I Friedkin sono usciti allo scoperto con una lettera aperta ai tifosi che mira a spegnere ogni voce: "L'eventuale acquisizione dell'Everton non modifica in alcun modo il nostro impegno verso la Roma. Al contrario, la sinergia tra i club potrà portare solo vantaggi alla Roma. Ogni club del nostro portafoglio opera indipendentemente e la Roma rimane al centro delle nostre ambizioni calcistiche. Potete stare tranquilli". [...]

Nella nota, i proprietari tornano sul caso De Rossi: "Ci teniamo a dire questo: nutriamo un profondo rispetto per Daniele, convinti che avrà una carriera di successo come tecnico, e magari un giorno tornerà alla Roma. Separarsi da lui è stata un decisione difficilissima". [...] Nessun accenno a Ivan Juric, depositario del compito in quanto successore tecnico di De Rossi. [...] Intanto, tornando alla transizione, i Friedkin hanno scelto un amministratore delegato ad interim: sarà Lorenzo Vitali, 37 anni, avvocato diventato molto influente a Trigoria. [...] Se poi i Friedkin ricorreranno al solito algoritmo per individuare un manager "definitivo" lo scopriremo nel tempo. [...] La gestione sportiva, sempre a tempo, rimane così affidata a Florent Ghisolfi, detto Flo, che finalmente potrà provare a svolgere il compito che gli era stato assegnato formalmente a maggio: direttore dell'area tecnica. [...]

(corsport)