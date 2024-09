La Roma è ultima per i gol segnati. Sfortuna, modulo e ambientamento

La compagnia è quella che è. Con un solo gol segnato in tre partite la Roma ha il peggior attacco del campionato insieme a Como, Venezia, Cagliari e Lecce.

Un numero che spiega i due punti conquistati, la posizione in classifica e la ricerca di spiegazioni a questa siccità offensiva. Particolare importante: il gol è stato segnato da Eldor Shomurodov, cioè da un esubero che la Roma ha cercato di piazzare altrove per tutta l’estate. Dovbyk zero gol, Dybala zero gol, Soulé zero gol.

Il dato degli expected gol (statistica FootyStats) è migliore di quello vero: 1,44 contro il Cagliari (0-0), 2,26 contro l’Empoli (1-2) e 0,76 contro la Juventus (0-0). Da segnalare anche che la Roma, insieme al Cagliari, è la squadra che ha colpito più pali e traverse: 4. Come dicevano gli Skiantos «la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo». […] Dovbyk, capocannoniere della passata Liga con 24 gol segnati con la maglia del Girona, è ancora a quota zero alla Roma.

La traversa colpita a Cagliari con un colpo di testa (assist di Dybala) è per ora il tiro più pericoloso scagliato dall’attaccante ucraino. Poco per i quasi 35 milioni spesi dal club per portarlo nella Capitale. «Voglio dare di più per la squadra – ha scritto ieri sui social –, ma c’è un processo di ambientamento che non può essere evitato. La perseveranza e il duro lavoro sono la chiave per tutto».

(Corsera)