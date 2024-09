La Roma è piena di problemi: Pisilli ci ha messo una toppa

La Roma e i problemi, nati per stare insieme. [...] Non saranno i tre punti rimediati con i nervi a cancellare l'imbarazzante prestazione contro il Venezia, non sarà un ragazzino di 20 anni che entra con vitalità, energia e voglia a far dimenticare l'inconsistenza della Roma: se una squadra che ha speso oltre 100 milioni ha bisogno disperato di Pisilli, gioiellino lanciato da Mourinho al primo gol in Serie A e al secondo in carriera, ecco sì, quella squadra ha un problema. [...]

Ci sono 70 minuti di evanescenza, imbarazzanti, con il Venezia che poteva trovarsi sul 3-0 dopo essere andato in vantaggio con Pohjanpalo. [...] C'è fragilità, debolezza, confusione. Errori, orrore e anche terrore. [...] C'è ancora incompatibilità tra il gioco di Juric e quello che i calciatori danno in campo: in tre partite si è visto poco di quello che chiede il nuovo tecnico. [...] Queste mezze partite basteranno con Monza, Inter, Fiorentina? Qual è l'alternativa? La qualità? Allora dipendi da un solo uomo: Dybala, che la società voleva salutare senza riflettere. Mai rinunciare a chi dà tanto. [...]

(la Repubblica)