La rincorsa di Dovbyk: "Grazie per il supporto, spero in tempi migliori"

[…] Per Artem Dovbyk l’occasione arriva contro l'Udinese, tra due giorni. "Sono felice per il supporto che questa tifoseria mi sta dando. Non è un periodo semplicissimo e il mio augurio è quello di passare momenti migliori", ha dichiarato il bomber ospite del Roma club Montecitorio. Domenica dovrebbe arrivare anche il momento dell'esordio di Mats Hummels. II tedesco ha mostrato progressi fisici questa settimana e ieri ha ironizzato sull'inizio della sua avventura romana e sul cambio allenatore. "Crazy start", ovvero "Pazza partenza". Intanto, Pellegrini è tornato ieri ad allenarsi in gruppo. Nel frattempo, continua a galleggiare tra ritorno in prima squadra e lavoro a parte Nicola Zalewski, che pure ieri ha svolto in gruppo la fase atletica per poi tornare ad allenarsi da solo.

(Gasport)