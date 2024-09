La nuova vita della Lvpa Frascati

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Torna la Lvpa Frascati ed è pronta a rilanciarsi. Un passo in avanti per il calcio della cittadina castellana grazie al presidente, Giammarco Raparelli, che ha preso il testimone della FC Frascati di Claudio Laureti, ripristinando anche la denominazione originale. «Paudentes Vivendi Perdiscimus Artem», ovvero «Lo sport insegna l'arte di vivere». Ed è questo il concetto alla base della società, impegnata in tutti i fronti: la prima squadra disputerà la Promozione, mentre la Femminile farà l'Eccellenza. Spazio anche al settore giovanile, con le categorie che disputeranno i campionati regionali, ma anche un occhio al sociale, con due squadre dedicate a persone con disabilità.

«È un'idea nata a marzo - ha affermato il presidente Raparelli - poi l'appetito vien mangiando e, dopo aver confermato figure importanti come Andrea Borsa e Maurizio Bucci, abbiamo investito per creare una scuola di qualità». Sì perché la Lvpa Frascati detiene attualmente il terzo livello di scuola calcio d'élite, ma si sta lavorando per ottenere il quarto, il massimo, che nel Lazio possiede solamente la Roma. Club giallorosso che è affiliato proprio con la società castellana.

«Essere un'As Roma Academy è un motivo d'orgoglio - ha svelato Borsa, ex calciatore e ora responsabile della scuola calcio - è stato facile grazie alla grande amicizia con Bruno Conti. Il 21 settembre faremo delle amichevoli qui, e poi ci sarà la possibilità di fare degli stage con i giallorossi. Vogliamo dare l'opportunità a tutti di mettersi alla prova, ma il bambino rimane al centro del progetto e cercheremo sempre di tutelarlo».