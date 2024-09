La Curva Sud a tutti i tifosi: con l’Udinese fuori per 30’

Si avvicina Roma-Udinese e di conseguenza l’esordio di Ivan Juric sulla panchina. Non sarà dei più semplici, perché oltre alla capolista Udinese il tecnico croato avrà a che fare con la contestazione della Curva Sud per l’esonero di De Rossi: «È arrivato il momento di farci sentire - la nota dei tifosi - La Curva Sud invita tutti i tifosi di qualsiasi settore a partecipare alla contestazione, che vedrà la stessa Curva Sud rimanere fuori dallo stadio per la prima mezz'ora della partita».

Un inizio in salita per il neo-allenatore che si trova già a fare i conti con i problemi fisici di Le Fée. […] Dopo la dura contestazione di mercoledì (anche ieri erano presenti una ventina di tifosi fuori Trigoria) e la contusione al ginocchio rimediata nel match col Genoa, è tornato ad allenarsi in gruppo. La prima volta per lui con Ivan Juric che dovrà decidere se mandarlo subito in campo oppure preservarlo per la gara europea con l’Athletic Bilbao. Diverso il discorso per Nicola Zalewski che non è ancora tornato a svolgere l’intera sessione di allenamento con i compagni. Ieri ha svolto con la squadra solamente la parte atletica. Saltando, quindi, quella tecnica.

(Il Messaggero)