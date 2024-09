La corsa verso la curva e la gioia strozzata: per Juric l'esordio europeo è agrodolce

Dopo la prima sulla panchina giallorossa per Juric è arrivato anche l'esordio europeo. [...] La serata dell'Olimpico inizia come era finita quella di domenica contro l'Udinese. La Curva Sud non smette di contestare la squadra. [...] "Il dissenso continua", recita lo striscione degli ultras giallorossi. Ma la Roma non si scoraggia e parte bene contro l'Athletic che in questo momento occupa la quarta posizione in Liga spagnola. [...] Rispetto alla gara contro i friulani i 'nuovi' dal 1' erano Hermoso, Kone e Baldanzi. Ottima anche la gestione di Dybala che resta in campo solamente nel primo tempo. [...] Il mattatore della serata, però, è ancora una volta Artem Dovbyk. A Genova aveva segnato col destro, domenica ha usato il sinistro e oggi si è preso la scena con la specialità della casa: il colpo di testa. [...]

Un altro protagonista del match è Angelino che sta diventando un fedelissimo. Come Rodriguez? No, è il suo Dimarco. Così lo aveva definito in conferenza stampa. [...] La sua prestazione è impreziosita anche dall'assist al bacio per Dovbyk. Nel secondo tempo i giallorossi sembrano meno sciolti e pagano un po' di stanchezza. L'allenatore mantiene sempre la calma a bordo campo e parla in continuazione con i componenti del suo staff. Ma nel finale arriva la doccia fredda di Paredes. La sua mano, comunque, già si vede e l'Olimpico che era stato ostile nei suoi confronti domenica inizia già a regalargli i primi applausi. [...]

(Il Messaggero)