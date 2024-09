La coperta si allunga: idea Djidji

Le vie del mercato sono infinite e anche se la sessione estiva ha ufficialmente chiuso le porte da settimane, la Roma è tornata sul mercato degli svincolati e sembrerebbe pronta a chiudere un nuovo colpo per completare la rosa. Il nuovo giocatore pronto a sbarcare nella Capitale è Koffi Djidji, difensore centrale classe 1992. Ivan Juric ha chiesto un nuovo centrale in grado di aggiungersi ai 4 già presenti (Mancini, Ndicka, Hummels e Hermoso). [...] Djidji ha collezionato un totale di 75 presenze con Juric in panchina, grazie all'avventura vissuta insieme al Torino. [...] L'ingaggio non sarà un problema: ai granata Djidji percepiva meno di un milione di euro e non sarà difficile trovare l'accordo totale con la Roma.

La scelta del franco ivoriano non è però una sorpresa: la società giallorossa da tempo monitorava il profilo del giocatore. Il paradosso è che Djidji, solo pochi giorni fa, è stato vicino a vestire la maglia giallorossa anche nella Roma di Daniele De Rossi. [...] Affidabilità, esperienza in Serie A e soprattutto in grado di garantire solidità al reparto arretrato, solo solo alcune delle sue caratteristiche. [...] Nella maggior parte della sua carriera ha giocato nella difesa a 3 come centrale, ma è in grado di ricoprire anche il ruolo di braccetto. Il franco ivoriano è pronto ad abbracciare nuovamente Juric, ora si attende solo la fumata bianca.

(il Romanista)