La ciliegina sul mercato è Mats Hummels: un big per De Rossi

Svincolato, trentacinque anni. Arrivato il 4 settembre, al termie della sessione di calciomercato.

Leggendo questa descrizione l’ultimo acquisto della Roma potrebbe sembrare una scelta di ripego. Invece Mats Hummels può inserirsi a pieno titolo tra i top acquisti del calciomercato italiano. Perché in giallorosso arriva il miglior difensore dell’ultima Champions League.

(...) E racconta un giocatore sano, in forma e ancora voglioso di cimentarsi ad alti livelli. Perché sulla forza di Hummels non serve descrizione. Basta leggere il suo curriculum fatto di 5 Meisterschale, 3 coppe di Germania e un Mondiale. Tutte da protagonista.

Con due sole maglie: Bayern Monaco e Borussia. (...) Questa estate il secondo addio, stavolta con la volontà di trovare una nuova casa. Lontano dalla Germania. La Roma si è fatta trovare pronta. P

er lui un anno di contratto con opzione per il secondo a 2,5 milioni. Ieri l’ufficialità, giusto in tempo per inserire il suo nome nella lista Uefa. Un acquisto fortemente voluto da mister De Rossi, fondamentale nel convincere il calciatore a scegliere il progetto tecnico giallorosso. Per regalare esperienza al reparto arretrato e introdurre senza indugi il nuovo modulo.

(La Repubblica)