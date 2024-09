Karsdorp al PSV: "Sono qui per rilanciarmi"

Gente che non viene, come Danso, in una situazione che provocherà forse un contenzioso tra Lens e Roma. E gente che va via senza essere rimpiante come Rick Karsdorp, comprato da Monchi nel 2017 e liberato a costo zero (anzi pagando qualche mensilità di stipendio per la risoluzione contrattuale) per abbassare il monte ingaggi. Ieri Karsdorp è stato ufficializzato dal PSV Eindhoven, che lo ha riportato in patria sfruttando l'occasione: "Sono qui per riprendere il cammino, non vedevo l'ora di tornare in Olanda. L'obiettivo è vincere il campionato e andare avanti il più a lungo possibile". [...] Gli bastava liberarsi e sarebbe stato accolto: "Nei miei anni alla Roma sono successe cose belle e meno belle ma sono contento di questo nuovo capitolo della mia carriera". [...] La Roma lo aveva messo fuori rosa e fremeva per liberarsene in fretta. Non ne sentirà la mancanza nessuno a Trigoria.

(corsport)