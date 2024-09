JUVENTUS-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Dubbio difesa a 3 o a 4, chance per Koné e Saelemaekers dal 1'

Allo Juventus Stadium, alle 20:45, andrà in scena Juventus-Roma, il primo big stagionale per i giallorossi allenati da mister De Rossi. I quotidiani presentano diversi assetti per la partita di questa sera, c'è indecisione fra 3-5-2 e 4-3-3, ma anche sulla presenza o meno di Koné dal 1'. Sembra invece destinato a esordire già questa sera Saelemaekers. Ballottaggio Dybala-Soulé.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante, Paredes, Pellegrini, Saelemaekers; Dybala, Dovbyk

IL CORRIERE DELLO SPORT – Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante, Paredes, Pellegrini, Saelemaekers; Dybala, Dovbyk

IL MESSAGGERO – Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante, Paredes, Pellegrini, Saelemaekers; Dybala, Dovbyk

IL CORRIERE DELLA SERA – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Soulé; Dovbyk.

IL TEMPO – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Koné, Paredes, Pellegrini; Dybala, Dovbyk, Saelemaekers.

IL ROMANISTA – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Koné, Paredes, Pellegrini; Soulé, Dovbyk, Saelemaekers.