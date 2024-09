Juventus-Roma, la moviola. Su Bremer non è rigore: tocco non punibile

Ieri sera il big match fra Juventus e Roma è terminato 0-0, un pareggio a reti bianche al termine del quale sui social si è parlato di un tocco di mano di Bremer dopo un contrasto con Soulé. I quotidiani di oggi hanno dedicato spazio alla moviola proprio per analizzare quel momento della gara.

Gazzetta dello Sport

"Mancano 2 gialli. Braccio di Bremer: niente punibilità (...) Al 10', braccio di Bremer in area-Juve, rimpallo inatteso, ravvicinato: non punibile".

Il Romanista

"Gara sostanzialmente corretta, condizionata anche dal ritmo per lunghi tratto lento. Finisce pari anche per i quattro cartellini gialli, due per parte. (...) Episodio discusso in area juventina al 53'. Soulé tenta di superare Bremer: la palla toccata dal brasiliano finisce sul ginocchio dell'argentino e carambola sul braccio largo di Bremer. Distanza minima, movimento congruo e tocco involontario portano il Var a interpretare a vantaggio del difensore. Onestamente altre volte abbiamo visto di peggio"

Corriere dello Sport

"Partita di sostanza per Guida (...) Non protesta neanche la Roma, troppo ravvicinato il flipper del pallone fra Soulé e Bremer. In area della Juventus, Bremer cerca di liberare, il pallone sbatte sul ginocchio di Soulé e quindi sulla mano destra del difensore bianconero. Tocco non punibile, è in dinamica, probabilmente anche dentro la figura (quindi non aumenta lo spazio), da distanza ravvicinata, corretta la lettura data in campo e al VAR"

Tuttosport

"(...) Giusto non intervenire sul tocco di braccio di Bremer nell'area opposta. Il brasiliano calcia il pallone, che finisce su Soulé che si trova a scarsa distanza. Poi il pallone carambola sul braccio del brasiliano, che è sì molto largo, ma si trova in posizione naturale ed è dinamica col movimento precedente del corpo".