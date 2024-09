Juric: "Un pareggio amaro, dovevamo essere più cinici"

"Un peccato pareggiare questa partita, perché soprattutto nel primo tempo ci sono stati momenti di grande calcio e lo stadio se n'è accorto". E' rammaricato, Ivan Juric, la seconda vittoria consecutiva è svanita a pochi minuti dalla fine e la Roma si è vista raggiungere sull'1-1 dall'Athletic Bilbao nell'esordio in Europa League. "Dopo il vantaggio - le parole del tecnico - abbiamo avuto delle occasioni che non abbiamo sfruttato, e l'abbiamo pagata. Ci vuole tempo, dobbiamo lavorare ma rimango molto soddisfatto". [...] Nell'intervallo ha sostituito Dybala, che ha accusato un indurimento ai flessori: "Paulo ha sentito un po' di fastidio, non volevamo rischiare niente. Non era una staffetta programmata". [...]

Assente Pellegrini, ieri sera il capitano è stato Mancini. "Nel primo tempo - le sue parole - siamo stati molto bravi contro una squadra forte, con giocatori di gamba. Nel secondo potevamo fare il 2-0 con Soulé, non è andata bene. Dispiace subire gol su palla inattiva, dovevamo stare più attenti. Capiamo le proteste del pubblico, ci è dispiaciuto tanto per quello che è successo, non dobbiamo nasconderci". [...] Tra i protagonisti, Baldanzi. "E' colpa nostra, abbiamo fatto una buona prestazione ma potevamo fare meglio. Il pubblico? Dobbiamo continuare a lavorare forte, continuare così e i risultati arriveranno". [...]

(corsera)