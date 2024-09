Juric scuote subito la Roma

Non avrà tutti contro ma avrà tutto, contro. [...] Ivan Juric è pronto ad accettare la sfida più importante della carriera. In questi giorni si è chiuso dentro Trigoria per concepire la prima Roma. Convinto che possa diventare la prima di tante. [...] Qualcosa cambierà subito, già domani. A Juric non piace tenere troppo la palla tra i piedi: nello scorso campionato il Torino ha chiuso al decimo posto la classifica del possesso medio, appena dietro all'Atalanta del maestro Gasperini. [...] E' evidente che la Roma, per potenzialità tecniche, possa essere più dominante. Ma è altrettanto vero che Juric non chiederà a Svilar di impostare sempre dal basso. E di conseguenza vorrà da Dovbyk un lavoro sporco simile a quello che faceva Duvan Zapata a Torino. L'idea è di aggredire l'avversario uomo contro uomo quando imposta, per poter sfruttare le eventuali ripartenze negli ultimi trenta metri. [...]

La rosa che gli hanno messo a disposizione, pur essendo adeguata alla difesa a tre che predilige, non può contenere tutte le caratteristiche di dinamismo, atletismo e ferocia che Juric desidererebbe in un mondo ideale. Ma è anche molto più forte di quelle che ha allenato finora. [...] Il primo dubbio, Dybala, è stato già sciolto dal buon senso. E' lui uno dei suoi insostituibili, insieme a Dovbyk, Koné, Svilar, Mancini, N'Dicka. [...] Non è scontato che la connessione tra la Roma e Juric sia fortunata. Anzi. Sembrano crederci poco persino i Friedkin, che sono ripartiti per gli Stati Uniti senza neanche aspettare l'esordio del nuovo allenatore. Ma prima di correre a giudicare, è meglio stare a guardare: la stagione in fondo è appena cominciata.

