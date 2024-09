Juric prepara il debutto in coppa

IL TEMPO (L. PES) - Dopo la prima in giallorosso ecco l'esordio assoluto nelle coppe europee. Ivan Juric (che oggi parlerà alle 14.30 in conferenza stampa accompagnato da Hermoso) prepara la sfida dell'Olimpico contro il Bilbao per la prima delle otto gare della nuova formula dell'Europa League. Pochi cambi ma mirati in vista della gara infrasettimanale che precede un appuntamento da non sbagliare in campionato sempre all'Olimpico contro il Venezia. Dal campo ieri sono arrivate notizie poco incoraggianti per Pellegrini che ha svolto un lavoro differenziato dopo il colpo subito con l'Udinese e domani potrebbe riposare. Tra l'altro, sempre in ottica centrocampo, si rivede Le Fée che ha svolto parte della seduta con i compagni e punta alla convocazione per domenica. Sempre domenica potrebbe tornare a disposizione Zalewski. Il laterale polacco è stato definitivamente reintegrato ieri, ma difficilmente sarà convocato per l'Europa League. Più probabile quindi il ritorno contro i veneti mentre il suo entourage è tornato a dialogare con la Roma per il rinnovo di contratto, naturale conseguenza del rientro in organico pochi giorni dopo l'addio di Lina Souloukou. Tornando alle scelte di Juric, che in questi giorni tra mille difficoltà sta cercando di portare i calciatori dalla sua parte spingendo tanto sull'intensità e sulla gestione della fatica. Il suo ingresso nello spogliatoio, seppur dopo la tremenda delusione dell'addio di De Rossi, è stato accolto con stima dalla squadra, che dopo i primi segnali positivi visti contro l'Udinese dovrà necessariamente affidarsi ai dettami del croato, due calciatori più di altri si candidano per una maglia da titolare. Koné e Soulé, entrati nel finale di gara domenica scorsa, dovrebbero scendere in campo sostituendo l'acciaccato Pellegrini e Dyb ala, che dev'essere gestito nelle settimane con tre appuntamenti. Anche se non è da escludere un turno di riposo direttamente domenica. In ogni caso l'argentino ex Frosinone dovrebbe comunque esserci, da capire se insieme al connazionale o in tandem con Baldanzi alle spalle di Dovbyk. Il francese, invece darà il cambio a uno tra Cristante e Pisilli, anche se appare complicato immaginare il giovane proveniente dal vivaio di Trigoria fuori dagli undici titolari. La presenza di Hermoso in conferenza stampa suggerisce l'esordio da titolare dello spagnolo al posto di uno dei tre della difesa che con tutta probabilità sarà Angelino, pronto ad occupare la corsia di sinistra dove anche El Shaarawy va gestito. Da non escludere anche la presenza di Hummels. Nel frattempo a Trigoria è tornata una vecchia cono-scenza che aveva salutato a gennaio scorso con l'addio di Mourinho. Michele Salzarulo saluta il Fenerbahce, dopo pochi mesi, e torna in giallorosso. Sarà il match analyst dello staff di Juric, col quale aveva già lavorato ai tempi di Verona. L'ex collaboratore dello Special One si aggiunge quindi a Paro, Ostojic, Barbero e Farelli.