Juric, ostacolo Athletic all'esordio europeo. Il club cerca dirigenti

Ivan Juric è pronto all'esordio europeo sulla panchina della Roma. Una prima assoluta per l'allenatore croato che dopo Torino, Verona, Genoa e Crotone potrà vivere l'emozione delle coppe. L'ultima volta era stata da calciatore, il 17 dicembre del 2009 in un Genoa-Valencia di Europa League. Da una spagnola ad un'altra, quindici anni dopo. Curiosità: quel giorno in panchina c'era il 17enne El Shaarawy. Titolare domani sera contro l'Atheltic Bilbao sulla fascia sinistra. Restano però diversi i dubbi di for-mazione per Juric. Che pensxa ad un mini turnover. (...) Si è allenato con il gruppo Nicola Zalewski. (...) Il club e il calciatore, dopo gli attriti delle scorse settimane, stanno trattando per il rinnovo di contratto: l'attuale scadenza è fissata al 30 giugno 2025 e i colloqui per il prolungamento sembrano positivi. Intanto la proprietà prosegue il lavoro di selezione delle nuove figure dirigenziali da inserire nell'organigramma giallorosso. (...)

(La Repubblica)