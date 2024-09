Juric esalta i giovani: "Grande secondo tempo. Fiducioso per il futuro"

Sei punti in sette giorni. La cura del "dottor" Ivan Juric comincia a funzionare sulla Roma. [...] Il tecnico ha ispirato il ribaltone con le mosse Baldanzi-Pisilli, entrati nella ripresa nel momento più difficile, e la sua reazione al gol del ragazzo di Casal Palocco è stata più che mai eloquente: una gioia e una liberazione insieme. "Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio - ha spiegato il tecnico giallorosso -, eravamo più freschi e abbiamo alzato il ritmo. Giovedì scorso abbiamo fatto una partita di un'intensità pazzesca con l'Athletic". [...] Inevitabile sottolineare l'importanza proprio di ragazzi come Pisilli e Baldanzi. [...] "Abbiamo 4,5 giovani con cui si può lavorare bene. Hanno entusiasmo, talento e gamba, hanno un'energia incredibile". [...]

"Ad un certo punto - ha proseguito il croato - siamo passati a 4 in difesa e ci siamo trovati molto bene. Ci aprivamo costruendo a 3 con un centrocampista in mezzo (Cristante, ndr) per creare superiorità. Quelli che sono entrati dalla panchina hanno dato una grande mano". [...] E ora il secondo successo di fila del tecnico apre orizzonti nuovi nel segno di una fiducia ritrovata nell'ambiente. "Il gruppo lavora tanto e vuole crescere, sono molto fiducioso per il futuro. Dobbiamo migliorare nelle coperture preventive e nel controllo, ma il merito in questa gara è stato anche del Venezia che gioca un bel calcio". [...]

(gasport)