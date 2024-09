Juric è già oltre la crisi: «Lina? L’ho saputo dalla tv»

Juric è soddisfatto di come ha risposto la squadra in una settimana complicata per tutti. Ha il volto sereno a fine gara dopo aver smaltito la tensione dell'esordio in quella che lui ha definito la squadra più forte che ha allenato: «Abbiamo fatto molto bene il primo tempo. Nel secondo abbiamo perso un po' le distanze e potevamo fare meglio». Un clima surreale quello dell'Olimpico che è stato semivuoto per mezz'ora. […] «I giocatori fischiati riusciranno a cambiare la storia. Vogliono dare tutto per la Roma. Se continuano a giocare così la gente cambierà opinione e ritroveremo l'ambiente carico». Poi ha difeso il capitano: «Per me è un grandissimo giocatore, deve crescere ancora in tutto ma sono convinto che potrà fare molto bene». La pazza settimana vissuta dalla Roma non è stata caratterizzata solamente dall esonero di De Rossi, ma anche dalle dimissioni della Ceo Souloukou che sono arrivate ieri: «L'ho saputo dalla TV. Mi dispiace perché ci sono state situazioni familiari e i figli sono sempre al primo posto. E un momento difficile per lei ma dobbiamo pensare al campo e dare il massimo per i tifosi», ha detto Juric.

(Il Messaggero)