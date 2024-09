Juric: "Bisogna essere molto più cattivi. Dybala è uscito per un fastidio"

[...] Il pareggio dell'Athletic Bilbao è difficile da digerire per la Roma, che puntava al bis del successo di domenica contro l'Udinese e anche per il suo tecnico Juric: "Ci sono stati momenti di grande calcio, anche lo stadio lo percepiva. Nel secondo tempo si è visto l'Athletic come squadra che gioca molto e con palla lunga. Ed ha iniziato a pressare". [...] Il rammarico per come è stato subito il gol. "C'era Mario (Hermoso, ndr). Si vede bene, eravamo in due, Mancini e Cristante, contro uno. Angelino anche se è basso ne prende tante. Sono piccoli dettagli, peccato che il pari sia arrivato nel finale. I ragazzi hanno fatto di nuovo un'ottima partita". La sostituzione di Dybala nell'intervallo? "Ha sentito un po' di fastidio (al flessore, ndr). Non volevamo rischiare". [...]

Il capitano Gianluca Mancini analizza la prova dei giallorossi: "Nel primo tempo abbiamo fatto bene contro una squadra forte e di gamba. Nella ripresa abbiamo iniziato bene, potevamo andare sul 2-0 con Soulé. Poi loro hanno cambiato 3-4 giocatori, gente di gamba, ci siamo abbassati ma non hanno creato tante occasioni. Rode prendere gol su palla inattiva". [...] Sulla stessa linea Tommaso Baldanzi: "Abbiamo fatto un gran primo tempo, come il mister ci chiedeva. Nella ripresa siamo calati". [...] Resta aperta anche la questione societaria in casa giallorossa dopo le dimissioni di Lina Souloukou. Spunta adesso l'opzione come amministratore delegato di Giovanni Carnevali, una figura manageriale di rilievo e da anni riferimento nel Sassuolo.

(gasport)