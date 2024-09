All'indomani del pareggio per 0-0 in casa della Juventus Evan Ndicka ha espresso sul proprio profilo Instagram un suo commento. Il difensore centrale ivoriano ha vinto il premio di migliore in campo in seguito a una grande prestazione contro Dusan Vlahovic: "Un buon punto preso fuori casa. Ci sentiamo più forti", scrive il calciatore sui social.

