In Coppa sarà turnover limitato

In questo momento Juric cerca soprattutto stabilità. Quindi contro l'Athletic cambierà soltanto lo stretto necessario, senza stravolgere la squadra. [...] Per il turnover massiccio magari aspetterà la terza partita della settimana, domenica contro il Venezia, quando l'orario delle 15 "obbligherà" i giocatori ad andare in ritiro a Trigoria. Il principale dubbio è Pellegrini, che ha preso un'altra botta al ginocchio. Potrebbe essere risparmiato e lasciare il posto a Baldanzi, che domenica ha segnato il primo gol con la Roma.

Dybala dovrebbe essere confermato, salvo intoppi fisici, al suo fianco, componendo quindi un tridente tutto mancino. [...] Le altre novità potrebbero essere in mezzo al campo, dove Paredes potrebbe essere preferito a Pisilli. [...] Chance anche per Koné. In difesa infine può esserci spazio per Hermoso, con possibile dirottamento di Angelino a sinistra a tutta fascia. Riposerebbe in questo caso El Shaarawy. Hummels invece potrebbe debuttare a partita in corso, se Juric lo ritenesse opportuno.

(corsport)