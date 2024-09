Il virus delle multiproprietà nel calcio: così declina il capitalismo europeo

L'altra metà di Liverpool è una frontiera scomparsa. Rappresenta il ventre molliccio del calcio globale e della sua fatale attrazione per l'economia opaca. Qui si parla di Everton Football Club, la società più ambita dai capitani della finanza calcistica globale proprio perché facilmente contendibile, con quel passato recente ricco di punti oscuri. Ryan e Dan Friedkin lo sanno e hanno deciso di acquisire un club che rimane un pezzo di storia del calcio inglese[...] A dominare il calcio moderno sono i capitali americani e le loro multiproprietà. Concetto che rimane oggetto di discussioni sul conflitto d'interessi ma invece è molto altro. Testimonia, infatti, l'indebolimento del capitalismo europeo, ormai attaccato da incursioni esterne [...]

Il punto più basso dell'Everton è stato toccato lo scorso anno con la penalizzazione di 10 punti in classifica per non aver rispettato i parametri di sostenibilità finanziaria imposti dalla Premier League. Ma c'è molto di più dietro a questo. I Toffees sono coinvolti in un'indagine che riguarda la Vibrac Corporation, società finanziaria con sede in un paradiso fiscale come le Isole Vergini Britanniche e specializzata in operazioni di factoring su crediti da diritti televisivi. La Premier League ha dunque indagato sul perché l'Everton, e altre squadre, incassassero molti soldi da una società con sede presso un paradiso fiscale. Questo caso ha messo anche in discussione la reputazione del club. Inoltre, continua a tenere banco l'ipotesi che l'oligarca ucraino in possesso dell'Arsenal, Alisher Usmanov, possa essere il proprietario occulto dei Toffees anche perché Farhad Moshiri, il proprietario uscente, ha ricevuto finanziamenti da parte dello stesso Usmanov [...]

Il club nel tempo ha ricevuto l'interessamento di molti acquirenti tra cui 777 Partners, proprietario del Genoa fino a pochi mesi fa, o Eagle Football Holdings proprietaria già di Molenbeek, Lione e Botafogo [...] Alla fine il campo è stato lasciato sgombro per i Friedkin che dovranno gestire la multiproprietà con la Roma [...]

(domani)