Il tuttofare Baldanzi ora chiede spazio a De Rossi

[...] Prima il messaggio generale: gioca chi va forte in allenamento, come ha dimostrato la presenza di Pisilli a Torino contro la Juve. Poi quello rivolto direttamente a lui: «Baldanzi -. le parole di DDR – è un giocatore che a me piace molto. Ha tanta qualità, ha ritmo, intensità, quando gioca sulla fascia forse può mancargli un po’ di gamba per attaccare come piace a me, invece lì in mezzo è imprevedibile, reattivo, sempre pericoloso. Centrocampista, esterno, trequartista… È intelligente e ha qualità, è sempre frizzante e vivo. A me piace tanto e diventerà anche decisivo negli ultimi sedici metri». Una profezia che si è avverata più rapidamente di quanto, forse, lo stesso De Rossi sperasse. [...] La sua trasformazione tattica prevede un arretramento sulla linea del centrocampo a tre, una mezzala di inserimento in grado di fare anche la fase difensiva, ma la gara contro la Norvegia ha dimostrato che Baldanzi può essere utile anche in quella offensiva. [...] Le non perfette condizioni fisiche di Lorenzo Pellegrini e Le Fée, entrambi al rientro da problemi muscolari, e l’alternanza tra Cristante e Paredes, autorizzano Baldanzi (e Pisilli) a sperare di giocare dal primo minuto. E magari, parlando dell’ex Empoli, di segnare il primo gol con la maglia della Roma.

(Corsera)