IL PUNTO DEL LUNEDÌ - ZAZZARONI: "Il primo tempo Juventus e Roma l'hanno dato al gatto" - CONDÒ: "Soulé e Dybala insieme sono un lusso e una necessità"

La Roma pareggia 0-0 in casa della Juventus al termine di una partita davvero combattuta e priva di grandi occasioni, riscattando così la sconfitta casalinga contro l'Empoli e ottenendo il secondo punto in tre giornate di campionato. "Il primo tempo Ju

ve e Roma l’hanno dato al gatto.

Si è cominciato a vedere qualcosa di decente quando Motta ha messo dentro quelli buoni e De Rossi ha fatto lo stesso", il pensiero di Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport. Paolo Condò de La Rep

ubblica si sofferma sulla coppia Soulé-Dybala: "Soulé dribbla come Dybala non fa più, ma non ne possiede la lucidità nell'ultimo passaggio e nel tiro: in due ne fanno uno, ma uno forte. Sono un lusso, ma anche una necessità".

Guido Vaciago di Tuttosport, invece, analizza i numerosi errori tecnici commessi da entrambe le squadre: "Anche i 30 gradi di caucciù dello Stadium non possono giustificare la massa critica di errori tecnici della Juventus. La stessa cosa, peraltro, è capitato alla Roma e, infatti, ne è uscita una partita orrenda".

I. ZAZZARONI - CORRIERE DELLO SPORT

A un certo punto ho sentito Luca Marchegiani parlare giustamente di partita a scacchi, più che di calcio, e forse perché amo il calcio assai più degli scacchi, torri e alfieri mi hanno divertito pochissimo. Salvo giusto l’ultimo quarto d’ora e la porzione di gara giocata da Manu Koné, subito vivo e vivace. La lega mi perdonerà, ma temo che sia difficile esportare all’estero big match nominali di questo livello. Il primo tempo Juve e Roma l’hanno dato al gatto. Si è cominciato a vedere qualcosa di decente quando Motta ha messo dentro quelli buoni e De Rossi ha fatto lo stesso. All’ultramarziano che ieri mattina era sceso sulla Terra per andare all’Allianz e s’era stranito dopo aver letto le formazioni avevo provato a spiegare che la sera prima Fonseca aveva messo Terracciano al posto di Theo e Pulisic a sinistra per Leão: perché sorprendersi, allora, nel vedere Savona e Mbangula da una parte e Pisilli e Saelemaekers dall’altra? Ma è Juve-Roma!, aveva reagito irritato. Danilo, Paredes e Dybala fuori e Chiesa a Liverpool? [...]

G. D'UBALDO - CORRIERE DELLO SPORT

[...] A Torino la migliore prestazione di questo inizio di stagione, considerando pure il valore dell'avversario. E' stata una partita equilibrata, bloccata, molto tattica, nella quale è stato difficile far arrivare il pallone agli attaccanti, da una parte e dall'altra. Dovbyk sembra ancora un corpo estraneo alla squadra, ma ha confermato di avere qualità di attaccante di razza. I compagni lo hanno cercato poco, ma quei rari palloni che ha avuto li ha lavorati bene. Spesso è stato surclassato da Gatti, non è stata una partita facile per lui. [...] Ci vuole un po' di pazienza per vederlo integrato negli schemi della squadra. [...] Dovbyk deve dare di più, deve crescere, come la squadra, servono i suoi gol per puntare in alto. [...]

U. TRANI - CORRIERE DELLO SPORT

[...] De Rossi - nella notte in cui fotocopia lo 0-0 di Cagliari, conquistato al debutto in campionato - sa che questa tappa può diventare decisiva. [...] Finalmente la Roma non prende gol in trasferta contro i bianconeri dopo la serie di 21 partite e 36 reti subite. L'ultima volta, 23 anni fa, il 29 settembre del 2001, con lo scudetto sul petto: gol di Batistuta e Assunçao per battere la Juve di Lippi. Svilar come Antonioli, dunque. Adesso, però, è un'altra storia. Daniele è ancora alla ricerca dell'identità della sua squadra che è stata corretta con diverse partenze e addirittura con dieci novità. [...] De Rossi punta sull'equilibrio - contro la Juve riscontro positivo - e sulla solidità. E sull'efficacia. Che per ora non si è vista. La Roma fa una gran fatica ad arrivare in area avversaria e soprattutto al tiro. E il raccolto è insufficiente: solo un gol, tra l'altro inutile, realizzato contro l'Empoli dal ripescato Shomurodov. [...]

P. CONDÒ - LA REPUBBLICA

Il pareggio di Torino schiaccia la classifica e alleggerisce i primi mal di pancia, evitando di scavare un fossato troppo largo tra chi è scattato bene e chi non ha sentito lo sparo. Contro la prima rivale del suo livello la Juve rallenta il passo, non rischia nulla - è l'unica a non aver ancora subito un gol - ma praticamente nulla crea. Motta è giunto al punto in cui la spinta dei giovani di agosto va arricchita dalla classe dei nuovi acquisti. A impedire alla Juve la fuga è stata la Roma meglio organizzata di quest'avvio, ed era ora: De Rossi deve trovare il modo di far arrivare la palla al pivot Dovbyk, che al momento ne tocca cinque a partita, ed è bastato lo scorcio finale di Koné per intuire che il suo dinamismo potrebbe permettere a Soulé e Dybala di giocare assieme. Soulé dribbla come Dybala non fa più, ma non ne possiede la lucidità nell'ultimo passaggio e nel tiro: in due ne fanno uno, ma uno forte. Sono un lusso, ma anche una necessità. [...]

G. CARDONE - LA REPUBBLICA

La svolta tanto attesa è finalmente arrivata. Basta sfottò e cattiverie tra le due fazioni della città, la nuova stagione è partita all'insegna della genuina sportività. Lo dimostra Guido "Nostalgia" De Angelis l'ultimo giorno di mercato, parlando delle mosse in extremis della Roma: "Speriamo je se 'ntoppi qualcosa". [...] La lucida analisi delle strategie giallorosse a cura di Mario "occorre" Mattioli: "Mi pare che la Roma non abbia una grande credenza in Baldanzi". Uno sfogo di Valeria Biotti su Karsdorp pare sia stato decisivo per la rescissione del contratto dell'olandese: "Non lo devi portare neanche in panchina, perché non devi avere mai la tentazione di mandarlo in campo, mai". [...]

G. VACIAGO - TUTTOSPORT

La Juve frena, ma non si ferma. [...] Sbagliare cosi tanto è costata la vittoria che pareva alla portata della Juventus, contro una Roma ordinata, solida e volenterosa, ma dotata di inferiore qualità rispetto ai bianconeri, soprattutto nel secondo tempo, quando Motta ha messo in campo tutti i nuovi e costosi acquisti. Ok, il caldo ha indotto ritmi molto fiacchi, ma anche i 30 gradi di caucciù dello Stadium non possono giustificare la massa critica di errori tecnici che sono diventati quasi sistematici non appena la Juventus ha accelerato, anche solo leggermente, i tempi di gioco. La stessa cosa, peraltro, è capitato alla Roma e, infatti, ne è uscita una partita orrenda. [...]