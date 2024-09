Il progetto e il sergente di ferro

L’aveva chiesto lui, quando era stato scelto dai Friedkin per sostituire José Mourinho sulla panchina della Roma: «Giudicatemi come allenatore e non come una bandiera del passato» […] Come è stato, allora, l’allenatore Daniele De Rossinelle trenta partite in cui ha diretto la squadra giallorossa? I numeri dicono: 13 vittorie, 10 pareggi (per la statistica è tale anche la vittoria ai rigori contro il Feyenoord in Europa League) e 7 sconfitte. Eccellente la prima parte in cui era subentrato a Mourinho; in calo il finale dello scorso campionato, anche per il logorio dei big-match ravvicinati; deludente l’avvio di questa stagione, pur con tanti alibi. Come a un buffet c’era un cibo adatto a tutti: gli ammiratori, gli agnostici, gli scettici, i detrattori. […] Aver esonerato De Rossi dopo soltanto 4 partite di campionato significa che la Roma ha necessità assoluta di partecipare alla prossima Championse per questo, alle prime difficoltà, si è deciso di intervenire subito. Chi paga, sceglie. Anche a Ivan Juric va lasciato il tempo per lavorare. Speriamo solo che sia stato scelto perché si crede nel suo calcio e non perché è visto come il sergente di «Full Metal Jacket» in mezzo a tanti soldati Palla di Lardo.

(Corsera)