Il primo giorno

Il primo vero giorno di lavoro dei tre anni di contratto con la Roma di Daniele De Rossi comincerà stamattina alle 10,30, quando per la prima volta dal 1 luglio (giorno ufficiale d’apertura della nuova stagione) la squadra giallorossa si ritroverà tutta insieme agli ordini del tecnico. Che qualcuno resterà in infermeria e qualcun altro magari si allenerà a parte conta il giusto. Ma è la prima volta che tutti i giocatori - che almeno fino a gennaio faranno parte della rosa - potranno ascoltare tutti insieme le idee dell’allenatore. Ecco perché riteniamo quasi ridicolo che Ddr sia già stato dipinto in difficoltà, o incerto, o, peggio, incapace o inadeguato.

[...] La quarta gara, col Genoa in trasferta, sarà preparata in questi due giorni, dopo le presentazioni tra i nuovi arrivati e la vecchia guardia. Ora sarebbe sbagliato pretendere di giudicare il lavoro del tecnico alla fine dei tre anni del contratto (quando però, se ci pensate bene, in teoria ne avrebbe diritto), ma attendere almeno un paio di mesi sarebbe il minimo sforzo possibile che si dovrebbe richiedere ad ogni romanista. Totti ha messo in guardia da una serie di pericoli che incombono sulla testa dell’allenatore, di certo non allentando la pressione intorno al suo amico. Ma adesso è necessario mantenere la calma e tifare per la Roma. E quindi per De Rossi. Le due cose sono, per fortuna, inscindibili. Almeno per tre anni.

(Il Romanista - D. Lo Monaco)

