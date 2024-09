Il neo tecnico insiste: Zalewski verso il reintegro

«Penso che la cosa stia andando verso la direzione giusta». È questo il pensiero di Juric sulla vicenda-Zalewski. Il tecnico ha parlato dell’imminente reintegro in squadra dell’esterno polacco in termini non tanto diversi da quanto aveva fatto De Rossi, che a Zalewski aveva ribadito la propria stima dando al club la responsabilità dell’esclusione. [...] «Mi piace – ha proseguito Juric – ha cominciato ad allenarsi con la squadra e secondo me può essere davvero importante durante la stagione». Nei prossimi giorni Zalewski dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo [...] Contro l’Udinese la certezza è la difesa a 3: Hermoso dovrebbe fare il «braccetto» a sinistra, il ballottaggio è al centro tra Hummels e Ndicka. Il dubbio è tra 3-5-2, 3-4-2-1 e 3-4-3: a seconda del modulo, cambieranno anche le scelte. Dybala è favorito («Vorrei farlo giocare da attaccante destro») su Soulé, anche se Juric non ha escluso che i due possano giocare insieme alle spalle di Dovbyk.

(Corsera)