Il muro per De Rossi: Hummels dice sì. E riecco Manolas

All’improvviso, la svolta. Il doppio rilancio della Roma.

Mats Hummels più Kostantinos Manolas. E la difesa giallorossa ora diventa un piccolo esercito di “marine”, tra muscoli, caratteri d’acciaio, varietà di soluzioni ed esperienza internazionale. Tuttavia quella che sembrava ad un certo punto una giornata perfino interlocutoria, si è trasformata invece tutto d’un tratto, in serata, in un’appendice di mercato pirotecnica. Con il duplice accordo con il tedesco e il greco che blinda la difesa a disposizione del tecnico Daniele De Rossi e completa la batteria dei centrali. Aprendo, anche, alla prospettiva tattica di un reparto arretrato a tre, per il quale a guadagnarci sarebbe pure Paulo Dybala, pronto in un nuovo schema 3-5-2 a giocare da seconda punta, accanto a Artem Dovbyk, come faceva ai tempi della Juve con Gonzalo Higuain.

[...] Oggi Hummels è atteso a Roma per le visite mediche e la firma, al pari di Manolas, tredicesimo acquisto e clamoroso ritorno: anche per lui un contratto annuale a cifre però decisamente più basse (450 mila euro) rispetto a quelle dell’ex Borussia.

(Gasport)