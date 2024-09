Il muro della Roma. La formula Juric: alti, forti e cattivi. È l'ora dei centrali

Una difesa rock, anzi heavy metal. Veloce, aggressiva, martellante. [...] Una difesa a tre di gladiatori che il nuovo tecnico della Roma vuole trasformare in un bunker per il presente e il futuro. [...] Tre centrali da combattimento che il croato ha subito trovato a Trigoria al suo arrivo: Gianluca Mancini, Mario Hermoso e Evan Ndicka, a cui si aggiungono Mats Hummels (ormai lanciato verso la migliore condizione) e il giovane Under 17 Federico Nardin. [...] Una miscela di grinta e qualità, muscoli e tecnica, tempismo e costruzione del gioco, che Juric rilancerà da domani all'Olimpico contro i lanciatissimi friuliani. [...] Juric in settimana ha ripreso il discorso in fase difensiva spingendo sull'acceleratore e riprovando moduli e soluzioni. [...]

Per Hermoso, in particolare, sarà la prima in casa tra Mancini e Ndicka e si potrà capire fin dai primi minuti quanto peserà la sua leadership in una sfida così importante. [...] Superfluo dirlo, gli stessi giganti giallorossi saranno funzionali al tecnico durante il match anche per gli schemi d'attacco sui calci d'angolo o sui piazzati. [...] Nella Roma i difensori potenzialmente goleador non mancano, visto che i centrali hanno già dimostrato in passato una chiara propensione offensiva, diventando anche valori aggiunti in attacco con i loro "superpoteri" sui palloni alti. Basta vedere i numeri: 23 gol in carriera per Mancini, 15 per Hermoso e ben 46 per Hummels. [...]

(gasport)