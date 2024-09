Il futuro di Zalewski è un rebus

IL TEMPO (M. CIRULLI) - A Roma incombe l'incognita Zalewski. Dopo la fine del mercato ordinario lo scorso 30 agosto e gli acquisti da svincolati di Hermoso e Hummels, i giallorossi sono ancora protagonisti di una sessione estiva che può regalare un colpo di coda inatteso che coinvolgerebbe Nicola Zalewski. Il polacco è al primo posto tra i giocatori scelti dal Galatasaray per potenziare la fascia sinistra, e di ritorno da gli impegni con la nazionale, il classe 2002 ieri ha pranzato con il suo procuratore per valutare la proposta turca, soprattutto vista la possibilità di aumentare esponenzialmente l'ingaggio percepito.

Non è l'unico interessamento per Zalewski: in passato il calciatore aveva rifiutato un'offerta del PSV (impegnata in Champions, a differenza del Galatasaray retrocesso in Europa League) che avrebbe garantito alla Roma circa 9 milioni di euro (cifra a cui il club turco si potrebbe avvicinare inserendo dei bonus). Attorno al prodotto della Primavera c'è tuttavia un enorme paradosso: da un lato il club, vista anche la scadenza di contratto fissata al prossimo 30 giugno, non ha mai nascosto la volontà di cedere il ragazzo (vedasi l'offerta della squadra olandese), dall'altro De Rossi, che ieri ha partecipato all'incontro con l'AIA, l'ha sempre utilizzato in queste prime tre gare ufficiali, titolare col Cagliari e subentrato con Empoli e Juventus.

Tuttavia, con l'arrivo di Hermoso, Hummels e Saelemaekers (oltre al possibile passaggio alla difesa a 3), il suo minutaggio potrebbe ridursi, rischiando di perdere il posto in una nazionale che lo vede sempre più protagonista, come dimostrano gli elogi di Lewandowski: "E' un giocatore fantastico, ormai è un elemento fondamentale del gruppo". Nelle prossime ore è dunque attesa la decisione definitiva del calciatore (il mercato turco chiude il 13 settembre), che potrebbe così lasciare la Roma dopo 182 presenze in tutte le categorie, dall'Under 17 alla prima squadra.

Chi invece è arrivato quest'estate e vuole mettersi in mostra è Dahl. Il terzino sinistro ha rilasciato un'intervista a "fotbollskanalen.se" durante il ritiro della Svezia Under 21, in cui ha parlato della sua esperienza nella Capitale e dell'esclusione dalle liste UEFA: "Sono in uno dei migliori club al mondo, è normale la competizione. Ho ascoltato quello che ha detto l'allenatore, devo lavorare bene in allenamento e impressionarlo, voglio dimostrare di poter essere titolare". Nel frattempo la Roma ha annunciato una nuova partnership con ComAve, una piattaforma innovativa che si concentra sull'e-commerce e al fan engagement e che permetterà ai romanisti di usufruire di vantaggi esclusivi.