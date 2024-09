Il destino di Totti & C. Bandiere non allineate che i club ammainano

La storia siamo noi, nessuno si senta escluso, esorta da 40 anni De Gregori nella sua ballata. E invece, secondo Francesco Totti, lui, Maldini e Del Piero sono fuori da Roma, Milan e Juventus proprio perché ne sono la storia: esclusi perché troppo ingombranti: «Un nome importante offusca tutto il resto». [...] Totti ha fatto per 2 anni più la bandiera di Pallotta che il dirigente operativo, due anni più che sufficienti per capire che in quel modo non gli andava bene: senza spazio, motivazioni e soprattutto prospettive. Non a tutti basta uno stipendio (anche se il calcio è pieno di ex che stringono mani e inaugurano club solo per un vitalizio). Nemmeno i Friedkin hanno pensato a Totti in 4 anni, non 4 mesi. C'è dell'altro, evidentemente. Meglio un vero manager, pensano gli americani. Faccio troppa ombra, pensa Totti. Però allena De Rossi, che non è Totti, ma quasi. E allora, DDR per loro dev'essere un allenatore vero e bravo, mentre Totti non esserlo altrettanto come dirigente. Resta un buco, almeno nel cuore dei tifosi. [...]

(il Giornale)