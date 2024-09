Il blitz dei Friedkin. I proprietari della Roma a Trigoria: ora De Rossi deve invertire la rotta

LEGGO (F. BALZANI) - Nessun ultimatum, ma la necessità di invertire subito la rotta per non buttare un'altra stagione. I Friedkin sono sbarcati ieri a Roma per fare quadrato intorno a Daniele De Rossi e capire cosa non sta funzionando in questo inizio campionato dopo un mercato da oltre 100 milioni. I proprietari americani, arrivati a Ciampino direttamente da Houston intorno alle 14,30, a Trigoria hanno parlato anche con lo staff dirigenziale per fare chiarezza sul momento no che vede i giallorossi a soli tre punti in 4 partite e con appena due gol segnati (non accadeva dal 1991). La fiducia in De Rossi, per ora, non è in dubbio anche se i tifosi cominciano a spaccarsi sulla permanenza del tecnico. In molti chiedono l'arrivo di Allegri, ma altrettanti sono quelli che sono dalla parte dell'ex capitano. Gli impegni "morbidi" in casa con Udinese e Venezia possono essere l'occasione di rilanciarsi a patto di risolvere alcuni dilemmi tecnico-tattici: dal ruolo di Dybala ai ritardi di preparazione di Hummels ed Hermoso passando per la rivalutazione di giocatori cardine come Paredes e Soulé. Intanto, però, arrivano altri guai per De Rossi. Ieri è stata confermata, infatti, la frattura composta del malleolo mediale per Saelemaekers che oggi sarà operato. Il belga resterà ai box per due mesi e proverà a recuperare dopo la sosta di metà novembre. Una bella tegola per il tecnico che lo aveva definito meno di due settimane fa come "l'acquisto più importante" in relazione anche alla polivenza tattica. Ora sono tre le strade: accelerare il periodo di ambientamento di Sangarè, Dahl e Saud , riportare Zalewski in rosa dopo l'esclusione causata dal mancato rinnovo o dare fiducia a un altro giovane dopo Pisilli. In quel ruolo, infatti, gioca Mattia Mannini ieri tra i protagonisti nel derby Primavera. Guai anche per Pellegrini che ha accusato un forte trauma contusivo al ginocchio dopo il contrasto (non sanzionato) con Sabelli da cui è nato poi il pareggio genoano. Il capitano, al centro di forti critiche per le recenti prestazioni, ha dovuto disertare un appuntamento fissato dal club al carcere di Rebibbia e potrebbe riposare contro l'Udinese quando tornerà a disposizione Le Fèe.