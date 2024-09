I VOTI DEGLI ALTRI - Pisilli "idee chiare", Hermoso "esordio da dimenticare"

Beffa nel finale per la Roma, che a Genova assapora la vittoria ma si fa riprendere da De Winter. Tra i migliori c'è Manu Konè: "Regala al centrocampo quel dinamismo di cui aveva tanto bisogno, con strappi e controlli orientati verso la porta avversaria che fanno fare quello scatto fondamentale alla manovra offensiva. Va anche vicino al gol, poi cala come gli altri in una ripresa tutta da dimenticare." (Il Tempo) Altra nota positiva Niccolò Pisilli: "Un ragazzo che va sempre in verticale, con idee chiare. Putroppo l'autonomia è limitata" (La Gazzetta dello Sport). Male Mario Hermoso: "Esordio da incubo. Si perde De Winter nell'ultima azione della partita. Ndicka lo porta fuori strada, lui non riesce a recuperare al marcatura. Male entrambi". (Corriere dello Sport)". Negativi i voti di Evan Ndicka: "Imperturbabile nelle chiusure, la calma rischia però di diventare flemma in uscita, quando perde palloni pericolosi. E la disattenzione in pieno recupero che costa il pareggio è fatale." (Il Romanista)

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6,36

Mancini 6,21

Ndicka 5,21

Angelino 6,14

El Shaarawy 5,86

Koné 6,50

Cristante 5,86

Pisilli 6,50

Saelemaekers 6,21

Dybala 6,28

Dovbyk 6,14

Hermoso 5,14

Celik 5,36

Baldanzi 5,86

Pellegrini 5,43

Shomurodov NG

De Rossi 5,78

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 5,5

Mancini 6

Ndicka 5,5

Angelino 6,5

El Shaarawy 6

Koné 6,5

Cristante 5,5

Pisilli 6,5

Saelemaekers 6

Dybala 6,5

Dovbyk 6

Hermoso 5

Celik 5,5

Baldanzi 5,5

Pellegrini 5,5

Shomurodov SV

De Rossi 6

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6,5

Mancini 6,5

Ndicka 5

Angelino 6,5

El Shaarawy 6

Koné 6

Cristante 6

Pisilli 6,5

Saelemaekers 6

Dybala 6

Dovbyk 6

Hermoso 5

Celik 5,5

Baldanzi 6

Pellegrini 5

Shomurodov SV

De Rossi 5,5

IL MESSAGGERO

Svilar 6,5

Mancini 6,5

Ndicka 5,5

Angelino 6

El Shaarawy 6

Koné 6,5

Cristante 5,5

Pisilli 6,5

Saelemaekers 6

Dybala 6,5

Dovbyk 6

Hermoso 5

Celik 5,5

Baldanzi 5,5

Pellegrini 5,5

Shomurodov SV

De Rossi 6

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6,5

Mancini 6,5

Ndicka 4,5

Angelino 6

El Shaarawy 5,5

Koné 6,5

Cristante 6

Pisilli 7

Saelemaekers 6,5

Dybala 6,5

Dovbyk 6

Hermoso 5

Celik 5

Baldanzi 6

Pellegrini 5

Shomurodov 5

De Rossi 6

LA REPUBBLICA

Svilar 6,5

Mancini 6

Ndicka 5,5

Angelino 5,5

El Shaarawy 6

Koné 7

Cristante 6,5

Pisilli 6

Saelemaekers 6

Dybala 6

Dovbyk 6,5

Hermoso 5,5

Celik 5,5

Baldanzi 5,5

Pellegrini 6

Shomurodov 5,5

De Rossi 5,5

IL TEMPO

Svilar 6,5

Mancini 6

Ndicka 5

Angelino 6

El Shaarawy 5,5

Koné 6,5

Cristante 5,5

Pisilli 6

Saelemaekers 6

Dybala 6

Dovbyk 6

Hermoso 5

Celik 5

Baldanzi 6

Pellegrini 5

Shomurodov SV

De Rossi 5,5

IL ROMANISTA

Svilar 6,5

Mancini 6

Ndicka 5,5

Angelino 6,5

El Shaarawy 6

Koné 6,5

Cristante 6

Pisilli 7

Saelemaekers 7

Dybala 6,5

Dovbyk 6,5

Hermoso 5,5

Celik 5,5

Baldanzi 6,5

Pellegrini 6

Shomurodov SV

De Rossi 6