I VOTI DEGLI ALTRI - Ndicka "Un muro su Guruzeta", Angeliño "Un punto di riferimento". Dovbyk "Gol da centravanti vero"

Finisce 1-1 la prima partita stagionale della Roma in Europa League contro l'Athletic. Nonostante il gol preso nel finale la prova difensiva della squadra è stata complessivamente positiva, a cominciare da quella di Ndicka: "Un muro su Guruzeta", scrive il Corriere dello Sport. Sulla fascia sinistra altra grande prestazione di Angeliño condita dall'assist preciso per il temporaneo 1-0 di Dovbyk: "Un punto di riferimento", secondo Il Messaggero. Terzo gol consecutivo infine proprio per l'ucraino, cresciuto a vista d'occhio rispetto alle prime prestazioni stagionali: "Gol da centravanti vero", scrive la Gazzetta dello Sport.

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6,00

Mancini 5,91

Ndicka 6,50

Hermoso 5,58

Celik 6,08

Koné 6,41

Cristante 5,75

Angelino 6,83

Dybala 6,41

Baldanzi 6,58

Dovbyk 6,83

Soulé 5,33

Pisilli 5,83

Abdulhamid 5,41

Shomurodov ng

Paredes ng

Juric 6,08

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6

Mancini 6

Ndicka 6,5

Hermoso 6

Celik 6

Koné 6,5

Cristante 5,5

Angelino 6,5

Dybala 6,5

Baldanzi 6,5

Dovbyk 6,5

Soulé 5

Pisilli 5,5

Abdulhamid 5

Shomurodov ng

Paredes ng

Juric 6

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6

Mancini 5,5

Ndicka 6,5

Hermoso 6

Celik 6,5

Koné 6,5

Cristante 6

Angelino 6,5

Dybala 6,5

Baldanzi 6,5

Dovbyk 7

Soulé 5,5

Pisilli 6

Abdulhamid 5,5

Shomurodov ng

Paredes ng

Juric 6

IL MESSAGGERO

Svilar 6

Mancini 6

Ndicka 6,5

Hermoso 5,5

Celik 6

Koné 6

Cristante 5,5

Angelino 7

Dybala 6

Baldanzi 6,5

Dovbyk 7

Soulé 5,5

Pisilli 6

Abdulhamid 6

Shomurodov ng

Paredes ng

Juric 6

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6

Mancini 6,5

Ndicka 7

Hermoso 4,5

Celik 6

Koné 6

Cristante 5,5

Angelino 6,5

Dybala 7

Baldanzi 6,5

Dovbyk 7

Soulé 4,5

Pisilli 6

Abdulhamid 5

Shomurodov ng

Paredes ng

Juric 6

IL TEMPO

Svilar 6

Mancini 5,5

Ndicka 6

Hermoso 5,5

Celik 6

Koné 6,5

Cristante 6

Angelino 7,5

Dybala 6

Baldanzi 6,5

Dovbyk 7

Soulé 5,5

Pisilli 5,5

Abdulhamid 5,5

Shomurodov ng

Paredes ng

Juric 6

IL ROMANISTA

Svilar 6

Mancini 6

Ndicka 6,5

Hermoso 6

Celik 6

Koné 7

Cristante 6

Angelino 7

Dybala 6,5

Baldanzi 7

Dovbyk 6,5

Soulé 6

Pisilli 6

Abdulhamid 5,5

Shomurodov ng

Paredes ng

Juric 6,5