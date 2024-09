I VOTI DEGLI ALTRI - Ndicka "sempre essenziale e pulito nelle giocate", Cristante "il più concentrato". Pisilli "se la cava bene", Dovbyk "impalpabile"

La Roma riscatta la brutta sconfitta casalinga contro l'Empoli e ottiene un buon 0-0 in casa della Juventus. La partita è stata piuttosto combattuta ma povera di occasioni e con questo risultato i giallorossi salgono a quota 2 punti in tre giornate di Serie A.

Grande prestazione di Ndicka (6.43): "Riempie la partita di tante cose buone, sempre essenziale e pulito nelle giocate" (La Gazzetta dello Sport). Premio migliore in campo a Cristante (6.50): "Il più attento e concretato" (Il Corriere della Sera). Buona gara anche del giovane Pisilli (6.14): "L'esordio da titolare con i grandi non si dimentica mai.

Se la cava bene, non lascia buchi ma cerca di dare velocità al centrocampo" (Il Corriere dello Sport). Peggiore in campo, invece, Dovbyk (4.93): "Si trova ingoiato tra i due centrali della Juve e non ne esce. Impalpabile" (Il Messaggero). Promosso anche mister De Rossi (6.28): "Carattere da vendere in almeno un paio di scelte di formazione.

Altra mentalità rispetto al turno precedente: nessun timore reverenziale, perfetta la fase difensiva" (Il Romanista).

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6.25

Celik 5.43

Mancini 6.28

Ndicka 6.43

Angelino 6.14

Pisilli 6.14

Cristante 6.50

Pellegrini 5.78

Soulé 5.57

Dovbyk 4.93

Saelemaekers 5.93

Dybala 5.86

Zalewski 5.93

Koné 6.17

Shomurodov 6.00

Baldanzi 6.00

De Rossi 6.28

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6.5

Celik 5

Mancini 6

Ndicka 6.5

Angelino 6.5

Pisilli 6

Cristante 6.5

Pellegrini 6

Soulé 5.5

Dovbyk 5

Saelemaekers 6

Dybala 6

Zalewski 6

Koné 6

Shomurodov ng

Baldanzi ng

De Rossi 6.5

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6.5

Celik 6

Mancini 7

Ndicka 6.5

Angelino 6.5

Pisilli 6.5

Cristante 7

Pellegrini 6

Soulé 6

Dovbyk 5

Saelemaekers 6

Dybala 5.5

Zalewski 6

Koné 6.5

Shomurodov ng

Baldanzi ng

De Rossi 6.5

IL MESSAGGERO

Svilar 6

Celik 6

Mancini 6

Ndicka 6

Angelino 6

Pisilli 6

Cristante 6.5

Pellegrini 6

Soulé 5.5

Dovbyk 5

Saelemaekers 6

Dybala 6

Zalewski 6

Koné 6

Shomurodov ng

Baldanzi ng

De Rossi 6.5

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar ng

Celik 5

Mancini 6.5

Ndicka 6.5

Angelino 6

Pisilli 6

Cristante 6.5

Pellegrini 5.5

Soulé 5.5

Dovbyk 5

Saelemaekers 6

Dybala 6

Zalewski 5.5

Koné ng

Shomurodov ng

Baldanzi ng

De Rossi 6

LA REPUBBLICA

Svilar 6.5

Celik 5.5

Mancini 6.5

Ndicka 6.5

Angelino 6.5

Pisilli 6

Cristante 6

Pellegrini 6

Soulé 6

Dovbyk 4.5

Saelemaekers 5.5

Dybala 6

Zalewski 6

Koné 6

Shomurodov ng

Baldanzi ng

De Rossi 6

IL TEMPO

Svilar 6

Celik 5

Mancini 6

Ndicka 6.5

Angelino 5.5

Pisilli 6

Cristante 6.5

Pellegrini 5

Soulé 5

Dovbyk 5

Saelemaekers 6

Dybala 5.5

Zalewski 6

Koné 6

Shomurodov ng

Baldanzi ng

De Rossi 6

IL ROMANISTA

Svilar 6

Celik 5.5

Mancini 6

Ndicka 6.5

Angelino 6

Pisilli 6.5

Cristante 6.5

Pellegrini 6

Soulé 5.5

Dovbyk 5

Saelemaekers 6

Dybala 6

Zalewski 6

Koné 6.5

Shomurodov 6

Baldanzi 6

De Rossi 6.5