I VOTI DEGLI ALTRI - Dovbyk “bomber di razza”, Pellegrini “accusa il clima ostile”

La Roma di Ivan Juric parte alla grande. Allo stadio Olimpico i giallorossi schiacciano l'Udinese per 3-0 e si rialzano in piedi dopo un inizio di stagione non semplice. Tra i trascinatori della sfida di ieri c'è sicuramente l'attaccante ucraino Artem Dovbyk: "Sono proprio questi i gol che ci si aspetta da lui: sinistro imparabile, da bomber di razza. Partita completa, in netta crescita: recupera la palla che porta al rigore di Dybala e si toglie anche lo sfizio di mandare in porta Baldanzi e poco dopo di lanciare di nuovo la Joya". (Il Tempo) Si conferma, invece, Niccolò Pisilli: "Preferito un po' a sorpresa a Koné in partenza, mette dentro tutta la freschezza dell'età nella corsa senza freni (con l'unico neo dell'ennesimo cartellino) e nella capacità di occupare spazi ovunque. Ma con la sorprendente saggezza di chi non vuole strafare". (Il Romanista) Si rivede, invece, Paulo Dybala, che torna a segnare e a fare la differenza in campo: "Fin troppo facile per lui, visto che l'Udinese gli lascia il tempo per giocare e divertirsi. Si procura e trasforma il rigore del 2-0". (La Gazzetta dello Sport) Unica prestazione sottotono quella del capitano Lorenzo Pellegrini: "A differenza di Cristante, sembra accusare il clima ostile. Cerca di non strafare, ma da lui ci si aspetta sempre qualcosa in più". (Corriere della Sera)

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6,64

Mancini 6,36

Ndicka 6,71

Angelino 6,79

Celik 6,29

Pisilli 6,93

Cristante 6,29

El Shaarawy 6,79

Dybala 7,07

Pellegrini 6,21

Dovbyk 7,64

Paredes 6

Baldanzi 6,79

Koné NG

Hermoso NG

Soulé NG

Juric 7,07

