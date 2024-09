I tuttofare. Le Fée e Koné, jolly della Roma: idee e muscoli a metà campo

Multiuso. Se si parla di centrocampo della Roma, è la nuova parola d'ordine a Trigoria. Già, multiuso come un coltellino svizzero: può essere muscolare con Manu Koné e raffinato con Enzo Le Fée, [...] oppure geometrico con Leo Paredes, pensante con Lorenzo Pellegrini, fisico con Bryan Cristante o elettrico con Tommaso Baldanzi e il giovane Niccolò Pisilli. [...] De Rossi sta pensando di sfruttare appieno la coppia arrivata dal mercato. Lui, Koné, è stato non a caso tra i migliori in nazionale nel secondo tempo contro l'Italia di sabato: nell'ultima Bundesliga Manu è entrato nella top 5 per dribbling e contrasti vinti a centrocampo. [...]

Una peculiarità, quella del "cingolato" francese, che DDR cercava a tutti i costi per riportare in mezzo muscoli e dinamismo. [...] Per altro verso, Le Fée ha appena smaltito la lesione alla coscia e si prepara per sviluppare appieno il suo gioco esibito quando militava nel Rennes. Per dimostrare pure che i milioni spesi (23) dalla Roma per il suo cartellino sono stati ben investiti. [...] De Rossi ha pure davanti a sé due teorici schieramenti a tre: uno internazionale con i due ultimi acquisti e l'argentino Paredes play e un altro tutto italiano. Come ha dimostrato a Torino contro la Juve, De Rossi farà giocare sempre i più in forma. [...]

(gasport)