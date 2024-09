I turchi su Zalewski: la Roma in pressing

Nicola Zalewski resta ancora al centro delle voci di mercato. Dopo aver rifiutato il Psv negli ultimi giorni di agosto nonostante l'accordo tra i club, adesso il terzino polacco sta valutando l'offerta arrivata nelle ultime ore dal Galatasaray che punta a rinforzare ulteriormente la rosa dopo il grande arrivo in prestito di Osimhen. Il club turco ha allacciato i contatti con la Roma e sta valutando di presentare un'offerta non troppo distante da quella che il club giallorosso aveva accettato dal Psv (9 milioni più uno di bonus). [...] I due club restano in contatto ma prima di continuare la trattativa attendono una risposta da Zalewski, quantomeno un segnale positivo e di apertura sull'addio alla Roma in modo tale da poter proseguire i dialoghi interni. [...]

Riflessioni in corso, perché Nicola non vorrebbe lasciare la Roma in questa stagione ma spera di poter convincere De Rossi a dargli maggiori minuti e di potersi ritagliare più spazio anche per attirare offerte da club importanti la prossima estate. Qui però c'è un intoppo non certo piccolo. Perché Zalewski è in scadenza di contratto e la Roma non ha alcuna intenzione di perdere a zero un giocatore che gli garantirebbe una plusvalenza totale. La dirigenza ha già parlato con l'entourage del giocatore per definire la propria posizione: o il ragazzo decide di partire e sono tutti soddisfatti, altrimenti in caso di permanenza spingerà il rinnovo del contratto per evitare l'addio a zero la prossima estate. [...]

(corsport)