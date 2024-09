I toffees amari per 777 e Friedkin: al Ferraris c'è il no-Everton match

Le toffees sono caramelle inglesi di solito dolcissime. Ma i Toffees - con la maiuscola, sono il soprannome dell'Everton- sono risultati amarissimi. È stato così prima per 777 Partners, la holding di Miami proprietaria del Genoa, che con la lunga e fallita scalata al club di Liverpool, definitivamente dichiarata conclusa il 1° giugno, ha visto coincidere l'inizio dei suoi guai finanziari e giudiziari tuttora dall'esito incerto; poi per i Friedkin, la famiglia texana proprietaria della Roma, che con una operazione rapida sembrava a un passo dall'acquisto del club di Liverpool, salvo improvvisamente rinunciare, il 19 luglio. E ora, 15 settembre, non lungo il Merseyside bensì lungo il Bisagno, in un curioso "no-Everton match" sono rossoblù e giallorossi a sfidarsi. [...] Questi ultimi, post "no-Everton", hanno gestito col nuovo ds Florent Ghisolfio la campagna acquisti più costosa della loro era romanista: 127 milioni di euro spesi. Qualche esempio: cartellino più caro quello del centravanti ucraino Artem Dovbyk, dal Girona per 30,5 milioni più 5,5 di bonus; a centrocampo i francesi Le Fée e Manu Koné, rispettivamente 23 e 20 milioni; alla Juve 26 milioni più 4 di bonus per Matias Soulé. Però anche molta confusione [...] Paulo Dybala nel "no-Everton match" ci sarà: il dubbio è se dall'inizio, di ritorno dall'Argentina, al pari di Soulé [...]

(Il Secolo XIX)