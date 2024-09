I Friedkin a Trigoria scatenano la lotta tra incendiari e pompieri

Lo sbarco di Dan e Ryan Friedkin a Trigoria, come sempre succede nella Capitale, ha diviso il romanismo in incendiari e pompieri. Per i primi è la prova provata che Daniele De Rossi è già a rischio esonero perché 3 punti in 4 partite (e una sola vittoria nelle ultime 11, considerando anche la fine della stagione scorsa) certificano che non era ancora pronto per certi livelli. Per i secondi è la mossa che una società accorta doveva assolutamente fare in difesa di un tecnico di grande prospettiva, tanto che - come al d.s. Ghisolfi - gli è stato appena fatto un contratto triennale. Al di là del salasso economico, vicino ai 20 milioni di euro lordi, sarebbe disconoscere ogni tipo di programmazione. (...) . Detto tutto questo - e sposata la tesi di De Rossi di non cercare alibi - è esercizio di cronaca che alla Roma manchino due rigori: uno più sì che no contro l'Empoli e uno clamoroso contro il Genoa. Dopo sole 4 giornate è un fardello pesante da portare sulle spalle. Con tre punti in più in classifica, forse, Dan e Ryan non avrebbero attraversato l'Oceano.

(corsera)