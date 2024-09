I bambini di Mou sono spariti: Zalewski verso il Galatasaray

E' il 25 gennaio 2023. Mourinho è sugli spalti del Tre Fontane per osservare la Primavera. Il portoghese viene immortalato mentre parla con i suoi "bambini", i talenti che pian piano ha già inserito o inserirà nella sua Roma. Ci sono Volpato, Bove, Tahirovic, Zalewski e Boer. [...] Ora quella foto è un ricordo. Bianco e nero: se, come sembra, Zalewski si dovesse accasare al Galatasaray, il team dei ragazzini terribili dello Special One verrà di fatto azzerato. [...] Nicola Zalewski infatti è in trattativa con il Galatasaray, club turco il cui mercato chiuderà i battenti il prossimo 13 settembre. Il calciatore si è preso del tempo per decidere, non del tutto convinto dalla destinazione. Ma da Istanbul prosegue il pressing che potrebbe trasformarsi in una fumata bianca già nelle prossime ore.

Non certo una novità per il polacco che nelle scorse settimane era stato al centro di alcune trattative. Prima quella con il Psv Eindhoven, con gli olandesi che avevano offerto 9 milioni di euro alla Roma. Una destinazione rifiutata dal calciatore. Poi quella con il Napoli, negli ultimi giorni di agosto, con gli azzurri e i giallorossi che avevano impostato uno scambio che avrebbe coinvolto anche Cyril Ngonge. Trattativa, anche questa, conclusa con un nulla di fatto. [...] Ora resta da capire la volontà della Roma che deve obbligatoriamente prendere una decisione. Cessione o rinnovo, visto il contratto in scadenza nel 2025. Impossibile il prestito, a meno di un prolungamento di un anno (come accaduto con Osimhen). [...]

(la Repubblica)