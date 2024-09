I baby col Sassuolo per restare in vetta

Missione vendetta. Roma-Sassuolo è il replay della finale scudetto dello scorso campionato: una partita amarissima che finì con il tris degli emiliani e con le lacrime di Pisilli, Pagano e Cherubini, ma anche di alcuni ragazzi rimasti nel giro della Primavera come Mannini, Marin, Graziani, Romano, Golic e Misitano. Sono prima di tutto loro a cercare il riscatto oggi pomeriggio al Tre Fontane, dove il calcio d'inizio è fissato alle ore 15 in punto (diretta tv su Sportitalia).

La baby Roma ha il morale a mille in questo momento. Del resto, i giallorossi sono primi in classifica e hanno vinto quattro partite su quattro, derby compreso. [...] Così Gianluca Falsini alla vigilia: "Sono cambiate tante cose dalla finale scudetto. Dobbiamo essere bravi a interpretare bene la gara, a portarla dalla nostra parte. Gli episodi possono favorirci o meno, ma se hai il dominio del gioco, allora hai anche la possibilità che gli episodi siano favorevoli. Non dobbiamo pensare alla prestazione del derby. Adesso c'è un'altra partita, c'è un altro contesto". [...]

(corsport)