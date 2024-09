Hummels: “Da bambino guardavo De Rossi e Totti in tivù”

«Da bambino sono cresciuto seguendo la Roma, in particolare Totti e il mio nuovo mister De Rossi». Mats Hummels si è presentato così ai tifosi giallorossi. Ultimo, in ordine di tempo, tra i calciatori arrivati a Trigoria per rinforzare la rosa: per avere un’idea del beneficio che la squadra potrà avere dalla sua presenza basti pensare che il difensore tedesco e Artem Dovbyk sono stati inseriti nella lista dei 30 pretendenti (tra le donne c’è la storica presenza di Manuela Giugliano) al Pallone d’Oro. [...] Hummels cercherà di sfruttare la pausa per rimettersi in forma dopo la lunga sosta: «Sono in buone condizioni, ho lavorato duramente in estate ma è diverso rispetto ad allenarsi con la squadra. È una situazione nuova per me, ho bisogno di due o tre settimane per essere al 100%, poi spero di trovare davvero una buona condizione. Parlerò molto con lo staff tecnico, lavorerò duramente sia in campo sia in palestra. Voglio essere nelle condizioni migliori il prima possibile. Con De Rossi ho parlato, la prima impressione è che sia un bravissimo ragazzo che trasmette fiducia. Lo conosco da quando giocava, ho sentito molto parlare di lui, anche prima di quest’anno. L’anno scorso ho visto molte partite in Europa League, soprattutto i quarti di finale e la semifinale. Mi chiede di lavorare tanto, come tutti gli altri, ed è quello che otterrà». Con Hermoso è chiamato a far crescere la qualità della difesa.

(Corsera)