Hummels: “Cresciuto seguendo Totti”

Mats Hummels ha già fatto centro nel cuore dei tifosi romanisti. Il gigante tedesco nella sua prima intervista da calciatore giallorosso ha speso parole al miele per la Roma, club che segue fin da piccolo: “Per me è un trasferimento importante e non vedo l’ora di giocare per questa squadra. Da bambino sono cresciuto seguendo la Roma, in particolare Totti e De Rossi“. Non poteva mancare la menzione ai due simboli del romanismo nel mondo. Mats e Francesco non si sono mai incontrati in campo, mentre con Daniele sono state tante le sfide tra Germania e Italia. La prima nel 2011 in amichevole. Ora i due si sono ritrovati a Trigoria. [...]

(Il Messaggero)