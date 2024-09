Hummels, colpo Roma in extremis. Il campione tedesco firma

LEGGO (F. BALZANI) – Una telenovela risolta sul gong e con la dead-line per consegnare le liste Uefa per l'Europa League alle porte.

Il mercato della Roma ieri si è chiuso col botto finale: Mats Hummels infatti sarà il quarto centrale della rosa giallorossa e il 12° acquisto di una campagna di decisamente intensa che ha regalato anche il 13° cavaliere alla corte di De Rossi con il ritorno a sorpresa di Manolas. Il tedesco, ex Dortmund e Bayern, ha rotto gli indugi ieri sera accettando la proposta dei Friedkin: contratto annuale con opzione sul secondo anno a circa 3 milioni a stagione bonus compresi. Già lunedì in realtà era tutto fatto per il difensore campione del Mondo con tanto di visite mediche prenotate.

Poi però le complicazioni sulla cessione di Smalling in Arabia (risolte ieri sera) e il tentativo del Galatasaray, scottato dal sorpasso per Hermoso passato proprio alla Roma, avevano rallentato tutto mettendo a rischio l'operazione. Hummels e il papà-agente si sono presi qualche ora per decidere e ieri intorno alle 20 hanno comunicato di preferire la serie A. Proprio come avvenuto per Hermoso due giorni fa. Il campione tedesco, corteggiato già a giugno, si aggiunge così a Mancini, Ndicka e lo spagnolo in pacchetto di centrali di tutto rispetto che apre al cambio modulo e allo schieramento a tre.

In tempo per inserire Hummels nella lista Uefa da presentare entro le 23,59 di questa sera. In giornata erano arrivate diverse candidature da parte di altri svincolati: Djidji, Matip, Soumaoro ma soprattutto il grande ex Kostas Manolas. Nessuno di loro però convinceva davvero, anche per ragioni fisiche. Ufficiale già da lunedì invece Hermoso che ieri ha spiegato: «Ho scelto la Roma perché è una piazza e un club simile all'Atletico Madrid, è stata una scelta facile. D

eterminante De Rossi che mi ha spiegato bene cosa vuole costruire».